У Буську п’яний чоловік побив патрульного, який фіксував ДТП

Сьогодні вночі, 11 січня, нетверезий мешканець Буська буявнив під час того, як патрульні документували ДТП, а потім ще й побив одного з поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент трапився близько 01:00 год. ночі. Інспектори сектору реагування патрульної поліції буського відділення документували дорожньо-транспортну пригоду. Втім до них підійшов 38-річний місцевий мешканець і почав буянити.

«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік підійшов до правоохоронців, поводився агресивно та нецензурно до них висловлювався. На зауваження не реагував, натомість почав шарпати працівників поліції за верхній одяг та наніс тілесні ушкодження одному з них», – кажуть у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Порушника затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.