ОСТАННІ НОВИНИ

У Буську п’яний чоловік побив патрульного, який фіксував ДТП

Наталя Дуляба

|

Сьогодні вночі, 11 січня, нетверезий мешканець Буська буявнив під час того, як патрульні документували ДТП, а потім ще й побив одного з поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Інцидент трапився близько 01:00 год. ночі. Інспектори сектору реагування патрульної поліції буського відділення документували дорожньо-транспортну пригоду. Втім до них підійшов 38-річний місцевий мешканець і почав буянити.

«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік підійшов до правоохоронців, поводився агресивно та нецензурно до них висловлювався. На зауваження не реагував, натомість почав шарпати працівників поліції за верхній одяг та наніс тілесні ушкодження одному з них», – кажуть у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Порушника затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...