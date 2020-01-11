Семеро львівських борців змагатимуться за перемогу на міжнародному турнірі в Римі

Семеро спортсменів представлятимуть Львівщину на Міжнародному рейтинговому турнірі з вільної, греко-римської та жіночої боротьби, який проходитиме 15-18 січня у Римі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

На престижні змагання у столицю Італії поїдуть відразу семеро спортсменів зі Львівщини:

Олексій Доманицький (до 86 кг),

(до 86 кг), Оксана Лівач (до 50 кг),

(до 50 кг), Соломія Винник (до 55 кг),

(до 55 кг), Ангеліна Лисак (до 59 кг),

(до 59 кг), Юлія Ткач (до 62 кг),

(до 62 кг), Оксана Кухта (до 65 кг),

(до 65 кг), Алла Черкасова (до 68 кг).

Зазначимо, що Міжнародний рейтинговий турнір з вільної, греко-римської та жіночої боротьби є етапом відбору до ліцензійних турнірів та чемпіонату Європи. Також результати змагань впливатимуть на посів на Олімпіаді в Токіо, яка відбудеться вже у липні-серпні цього року.

Львівський портал писав про кращих спортсменів Львівщини за 2019 рік. До списку потрапили й троє вищезгаданих борчинь: Оксана Лівач, Юлія Ткач і Алла Черкасова. Детальніше про здобутки наших спортовців читайте за цим посиланням.