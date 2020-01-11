Семеро львівських борців змагатимуться за перемогу на міжнародному турнірі в Римі

Семеро спортсменів представлятимуть Львівщину на Міжнародному рейтинговому турнірі з вільної, греко-римської та жіночої боротьби, який проходитиме 15-18 січня у Римі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.
На престижні змагання у столицю Італії поїдуть відразу семеро спортсменів зі Львівщини:
- Олексій Доманицький (до 86 кг),
- Оксана Лівач (до 50 кг),
- Соломія Винник (до 55 кг),
- Ангеліна Лисак (до 59 кг),
- Юлія Ткач (до 62 кг),
- Оксана Кухта (до 65 кг),
- Алла Черкасова (до 68 кг).
Зазначимо, що Міжнародний рейтинговий турнір з вільної, греко-римської та жіночої боротьби є етапом відбору до ліцензійних турнірів та чемпіонату Європи. Також результати змагань впливатимуть на посів на Олімпіаді в Токіо, яка відбудеться вже у липні-серпні цього року.
Львівський портал писав про кращих спортсменів Львівщини за 2019 рік. До списку потрапили й троє вищезгаданих борчинь: Оксана Лівач, Юлія Ткач і Алла Черкасова. Детальніше про здобутки наших спортовців читайте за цим посиланням.
Наталя Дуляба