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Семеро львівських борців змагатимуться за перемогу на міжнародному турнірі в Римі

Наталя Дуляба

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Семеро спортсменів представлятимуть Львівщину на Міжнародному рейтинговому турнірі з вільної, греко-римської та жіночої боротьби, який проходитиме 15-18 січня у Римі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

 

На престижні змагання у столицю Італії поїдуть відразу семеро спортсменів зі Львівщини:

  • Олексій Доманицький (до 86 кг),
  • Оксана Лівач (до 50 кг),
  • Соломія Винник (до 55 кг),
  • Ангеліна Лисак (до 59 кг),
  • Юлія Ткач (до 62 кг),
  • Оксана Кухта (до 65 кг),
  • Алла Черкасова (до 68 кг).

Зазначимо, що Міжнародний рейтинговий турнір з вільної, греко-римської та жіночої боротьби є етапом відбору до ліцензійних турнірів та чемпіонату Європи. Також результати змагань впливатимуть на посів на Олімпіаді в Токіо, яка відбудеться вже у липні-серпні цього року.

Львівський портал писав про кращих спортсменів Львівщини за 2019 рік. До списку потрапили й троє вищезгаданих борчинь: Оксана Лівач, Юлія Ткач і Алла Черкасова. Детальніше про здобутки наших спортовців читайте за цим посиланням.

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