Податківця з Червонограда судитимуть за збут контрафактного алкоголю і хабарництво

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно податківця червоноградської ДПС, якого підозрюють у збуті контрактного алкоголю та отриманні неправомірної винагороди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

За даними слідства, начальник одного з відділів Червоноградського управління Головного управління ДПС Львівщини змушував підприємця за 51 000 грн придбати 1000 пляшок контрафактної горілки.

Також він отримав від бізнесмена 300 доларів хабара за нестворення перешкод у подальшому продажі цього алкоголю.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини податківцю загрожує штраф від 750 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нещодавно правоохоронці скерували обвинувальний акт щодо підозрюваного до суду, який і визначатиме йому міру покарання.