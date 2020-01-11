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Податківця з Червонограда судитимуть за збут контрафактного алкоголю і хабарництво

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно податківця червоноградської ДПС, якого підозрюють у збуті контрактного алкоголю та отриманні неправомірної винагороди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

 

За даними слідства, начальник одного з відділів Червоноградського управління Головного управління ДПС Львівщини змушував підприємця за 51 000 грн придбати 1000 пляшок контрафактної горілки.

Також він отримав від бізнесмена 300 доларів хабара за нестворення перешкод у подальшому продажі цього алкоголю.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини податківцю загрожує штраф від 750 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нещодавно правоохоронці скерували обвинувальний акт щодо підозрюваного до суду, який і визначатиме йому міру покарання.

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