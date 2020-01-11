На Тростяні рятували трьох травмованих лижників

У п’ятницю, 10 січня, на горі Тростян травмувались троє лижників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

На трасах гори Тростян рятувальники надали допомогу трьом травмованим лижникам. 35-річна туристка з Хмельницької області під час катання отримала травму лівої ноги, 34-річна гостя з Дніпропетровської області травмувала ключицю, а в 17-річної жительки міста Глобино Полтавської області медики зафіксували гіпотонію (понижений артеріальний тиск).

Надзвичайники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де ними зайнялися уже лікарі.

Зазначимо, що гора Тростян (1232 м) знаходиться в масиві Сколівських Бескидів неподалік від Славського. На горі є лижні траси завдовжки від 1500 м до 2000 м різної складності.

Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!