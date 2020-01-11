На стипендії для семінаристів у Львові зібрали більше пів мільйона гривень

На доброчинному бенкеті «Різдвяна просфора» у Львівській духовній семінарії Святого Духа зібрали 606 500 гривень. Всі ці кошти скерують на стипендіальну програму для майбутніх священників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Такий доброчинний бенкет уже третій рік поспіль відбувається з ініціативи правлячого архиєря Чиказької єпрахії УГКЦ Владики Венедикта. Допомагає в організації заходу БО «Фундація Духовного Відродження» УГКЦ.

«Бог хоче від кожного з нас, щоб ми десь послужили. Звичайно, у різний період свого життя це буває по-різному. І я вдячний вам, що ви відчули, що можете послужити. У бізнесі потрібно інвестувати, щоб це принесло добрий прибуток. Прибутки тут на землі приносяться. Але ви відчули, що можете інвестувати у священнослужителів. Це – люди, які приводять людей до Бога. Ви інвестували у тих людей, які приготують людей до вічності. Це щось неймовірне», – наголосив владика Венедикт.

Розпочався благодійний бенкет із Вечірньої у супроводі хору братів-семінаристів.

До присутніх зі словом звернувся єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ владика Петро. Він наголосив, що саме у Семінарії народжуються майбутні священники і подякував кожному за готовність їм допомогти в освітній формації.

Після молитви гості свята розділили Просфору. Тоді їх запросили перейти до актової зали Львівської духовної семінарії Святого Духа, де до учасників заходу звернувся митрополит Львівський УГКЦ Ігор.

«Я насамперед дякую, що ми зібралися, щоб разом помолитися, поділитися Просфорою, послухати Слово, яке нам сказав владика Петро. Виховання майбутнього священника, очевидно, потребує зусиль і ресурсу: духовного і матеріального. І я свою вдячність скерую всім вам. Особливо дякую владиці Венедикту, який до нас прибув із Чикаго, започаткував таке наше зібрання та надихнув нас, щоб ми ділилися своїм ресурсом, щоб допомагали нашим семінаристам», – зауважив митрополит.

Гості свята не лише мали нагоду поспілкуватися із духовенством та самими братами-семінаристам, які вже здобули стипендії, але також частувалися та слухали виступи музикантів: оркестр Львівської духовної семінарії Святого Духа ЛА УГКЦ, скрипаля Олександра Божика та інших.

Деяких доброчинців, які долучаються до стипендіальної програми, відзначили символічними відзнаками-статуетками.