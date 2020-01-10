Вночі у Львові 18-річний хлопець влаштував стрілянину

У Львові патрульні затримали хлопця, якого підозрюють у стрільбі на вулиці Коперника. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 10 січня, у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Цієї ночі до патрульних надійшов виклик про стрільбу на вулиці Коперника невідомим хлопцем.

«Прибувши на місце події, правоохоронці виявили молодика схожого за описами. Хлопця затримали і при поверхневій перевірці у нього виявили предмет схожий на пістолет», – йдеться в повідомленні.

Інспектори встановили, що це 18-річний юнак. Його доставили у відділ поліції для встановлення обставин.