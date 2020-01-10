Уночі в центрі Львова вщент згорів автомобіль

У Львові на вулиці Підмурній палав автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається, 10 січня о 00:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Львові на вул. Підмурній, 2 в автомобілі «ГАЗ-33023».

На місце події негайно був направлений пожежно-рятувальний підрозділ 1 ДПРЧ м. Львів. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь повністю охопив автомобіль. Складність гасіння пожежі полягала у можливості розповсюдженню вогню на поруч розміщений гараж та припаркований автомобіль.

Рятувальники негайно приступили до ліквідації загоряння. Пожежу вдалось локалізували о 00:33 та ліквідували о 00:39.

Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль ГАЗ-33023. Пошкоджено перекриття на площі 3 кв.м в цегляному гаражі, розміром 5×8 м.

В автомобілі «Fiat Grande Punto» пошкоджено лакофарбове покриття на площі 1 кв.м і задню фару.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

На місці події ніхто не постраждав. Обставини та причини виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС