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Поліція відкрила кримінал через погрози львівському журналісту

Ольга Денисяка

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Поліція розпочала досудове розслідування через звернення головного редактора львівського інтернет-видання щодо погроз. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«Сьогодні, 10 січня, слідчі Шевченківського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом звернення про погрози невідомих осіб на адресу головного редактора одного з львівських інформаційних ресурсів, які він пов’язує з професійною діяльністю», – йдеться в повідомлені.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

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