Низка вулиць у Львові залишилась без води: перелік адрес

Сьогодні, 10 січня, через ремонт мешканцям більше десятка вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Так, у зв’язку з ремонтними роботами по вулиці Центнерівка,12, орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць: