Низка вулиць у Львові залишилась без води: перелік адрес

Сьогодні, 10 січня, через ремонт мешканцям більше десятка вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Так, у зв’язку з ремонтними роботами по вулиці Центнерівка,12, орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:
- вул. С. Банаха;
- вул. А. Вахнянина;
- вул. Ген. Д. Грицая;
- вул. Кобзарська;
- вул. Кутова;
- вул. О. Олеся;
- вул. Погулянка;
- вул. Родини Крушельницьких;
- вул. М. Сороки;
- вул. О. Теліги;
- вул. Цетнерівка;
- вул. М. Черемшини;
Ольга Денисяка