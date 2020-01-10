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Низка вулиць у Львові залишилась без води: перелік адрес

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 10 січня, через ремонт мешканцям більше десятка вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Так, у зв’язку з ремонтними роботами по вулиці Центнерівка,12, орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. С. Банаха;
  • вул. А. Вахнянина;
  • вул. Ген. Д.  Грицая;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Кутова;
  • вул. О. Олеся;
  • вул. Погулянка;
  • вул. Родини Крушельницьких;
  • вул. М. Сороки;
  • вул. О. Теліги;
  • вул. Цетнерівка;
  • вул. М. Черемшини;

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