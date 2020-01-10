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Нині у Львові стартує фестиваль літургійної музики

Соломія Головіна

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У Львові сьогодні, 10 січня, розпочнеться ІІ фестиваль Літургійної музики «Днесь рождається від Діви». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Фестиваль триватиме до 14 січня включно і має насичену програму: передбачені виступи різноманітних хорів, майстер-класи і дискусії. Тож усіх львів’ян та гостей міста запрошують до участі.

Як повідомили організатори, перший день фестивалю розпочнеться о 10:00 год. із молебня, який очолить владика Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ. Опісля, об 11:15 год. відбудеться наукова конференція «Служба Різдва Христового: гімнографія, еортологія, богословіє» та дискусія. Відтак, відбудуться доповіді на тему літургійної музики. Завершиться день о 19:00 год. концертом у храмі Софії Премудрості Божої УКУ за участю хорів і співочих груп. Усі події відбудуться на території Центру Шептицького УКУ.

Другого дня фестивалю, 11 січня, відбудеться майстер-клас «Слово і образ: Різдво, про яке ти не знаєш». Він відбудеться о 14:00 год. у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Вхід – вільний.

На третій день фестивалю, 12 січня, у храмі Преображення Господнього, що на вул. Краківській, 21, о 19:00 год. розпочнеться гала-концерт.

Наступного дня, 13 січня, о 19:00 год. у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175, відбудеться великий різдвяний концерт муніципального камерного хору «Київ» та сольні номери співачки Наталії Половинки.

Відтак, завершиться фестиваль 14 січня о 19:00 у храмі блаженного Климентія Шептицького на вул. Кривоноса, 1. Там відбудеться програма «Колядуймо разом» у виконанні співачки Наталії Половинки та центру «Слово і Голос».

Із детальною програмою фестивалю можна ознайомитися тут.

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