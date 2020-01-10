На Львівщині шукають 90 присяжних у суди

На Львівщині оголошено набір кандидатур у присяжні для місцевих загальних судів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Як зазначається, «з метою забезпечення належного здійснення судочинства місцевими загальними судами Львівської області розпорядженням голови Львівської обласної ради оголошено набір для осіб, що виявили бажання бути присяжними в місцевих загальних судах Львівської області і постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду».

Мова йде про Бориславський міський суд у кількості 20 осіб; Радехівський районний суд у кількості 20 осіб; Стрийський міськрайонний суд у кількості 10 осіб; Старосамбірський районний суд у кількості 20 осіб; Трускавецький міський суд у кількості 20 осіб.

Перелік документів для кандидатів у присяжні: заява; копія паспорта громадянина України; копія ідентифікаційного номера. Документи подаються до 10 лютого включно до Львівської обласної ради (вул. Винниченка, 18, м. Львів).

Порядок набору кандидатур у присяжні для місцевих загальних судів Львівської області – ТУТ.

Зразок заяви кандидата у присяжні – ТУТ.