На Кульпарківській зіткнулись позашляховик та кросовер: є травмовані

У середу, 8 січня, о 23.57 на вулиці Кульпарківській не розмунились два автомобілі. У результаті аварії травми отримали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів – «Тойота Рав 4», яким керував 20-річний мешканець Пустомитівського району, та «Форд Куґа» під керуванням 39-річного жителя Волинської області.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка «Форда», 32-річна мешканка Волинської області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.