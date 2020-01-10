Львівський аеропорт повідомив про скасування і затримку низки рейсів авіакомпанії Ernest

Сьогодні, 10 січня, аеропорт «Львів» повідомив про скасування і затримку низки рейсів авіакомпанії Ernest Airlines. Про це йдеться на Facebook-сторінці летовища.

Згідно із повідомленням, рейси EG298/ EG297 Львів-Венеція-Львів скасовано. Пасажирам буде повідомлено про відміну та перебронювання квитків.

Також рейс EG223 Мілан (Бергамо)-Львів затримується з вильотом з Мілана до 15:00 год. Планово рейс мав бути о 07:00 год.

Час вильоту рейсу EG278 зі Львова до Неаполя переноситься з 09:20 год. на 17:40 год. Відповідно зворотній рейс EG277 затримується з вильотом з Неаполя до 20:30 год. За планом рейс повинен був бути 12:45 год.

Рейс EG224 Львів-Мілан (Бергамо) затримується з вильотом зі Львова до 23:20 год. Планово 20:40 год.

Як повідомлялося раніше, італійське агентство цивільної авіації ENAC 29 грудня оголосив про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року. У ENAC додали, що якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасовано.

Водночас на сайті лоукостера Ernest Airlines прокоментували цю ситуацію, Перевізник говорить про вимушене призупинення продажу квитків та польотів.

До слова лоукост Ernest Airlines є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири з Львова, один з Одеси і два з Харкова. Зокрема зі Львова ця авіакомпанія літає до Мілана, Венеції, Риму та Неаполя.