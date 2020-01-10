Львів'янок запрошують на навчання у безкоштовній школі «Успішна жінка в бізнесі»

У Львові 3-8 лютого відбудеться українсько-американська зимова школа «Успішна жінка в бізнесі». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Захід проходитиме на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка за підтримки Посольства США в Україні.

До участі запрошують усіх жінок, що зацікавлені у розвитку своєї професійної кар’єри, незалежно від віку, соціального статусу та місця проживання.

«Жінки, які хочуть стати підприємцями, є запорукою економічного процвітання держави з трансформаційною економікою, якою є Україна. Незважаючи на те, що в нашій країні та й усьому світі спостерігається викорінення гендерної нерівності, жінки, особливо ті, які були змушені мігрувати з окупованих територій в інші регіони країни, відчувають себе невпевнено та долають перешкоди в досягненні кар’єрного успіху та фінансового процвітання», – наголошують організатори.

Захід спрямований на покращення знань та компетентностей жінок у сфері бізнесу та посилення їх лідерських здібностей. Мова заходу: англійська та українська.

У рамках зимової школи ви: освоїте ключові підприємницькі навики; створите нову або вдосконалите вже існуючу ідею для бізнесу; набудете навичок ведення переговорів, публічного виступу, ефективного налагодження контактів; навчитесь досліджувати потреби та можливості ринку, просувати свій продукт (послугу, бізнес-ідею); попрацюєте над успішною (ефективною) презентацією своєї бізнес-ідеї; навчитесь долати перешкоди в досягненні бізнес-цілей.

Навчання в зимовій школі буде відбуватись за авторською методикою – концепцією Ранії Хабібі Андерсон – американського експерта з просування жінок у бізнесі. Ключовим спікером заходу буде др. Сем Потоліккіо – професор Джорджтаунського університету (США), відомий лектор, визнаний фахівець з лідерства та управління.

Тренерами зимової школи виступлять: представники Посольства США в Україні; викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка; представники бізнесу, що поділяться історіями успіху.

Участь у зимовій школі безкоштовна за умови реєстрації, яка триватиме до 27 січня.