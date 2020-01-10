Львів’ян запрошують на жіночий турнір з футзалу «Lviv Freedom Cup»

Незабаром у Львові відбудеться міжнародний турнір з футзалу серед жіночих збірних «Lviv Freedom Cup». Львів’ян та гостей міста запрошують вболівати на трибунах палацу спорту «Галичина». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Асоціація футзалу України повідомляє, що у рамках підготовки до Чемпіонату Європи УЄФА з футзалу серед жіночих національних збірних команд з футзалу, відбулась домовленість про проведення в Україні міжнародного турніру з футзалу між національними жіночими збірними командами України, Італії, Фінляндії, Словаччини, Чехії та Угорщини в період з 12 по 15 січня у палаці спорту «Галичина», що на вулиці Керченській, 8.

Також всі охочі зможуть побачити трансляції усіх матчів турніру на YouTube-каналі Асоціації футзалу України.