Кабмін пропонує збільшити штрафи для пішоходів-порушників

Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт (№ 2697), яким пропонується посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Про це пише Авто24.

Даний законопроєкт пропонує карати пішоходів, які порушують правила дорожнього руху накладенням штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 гривень.В даний час за подібні порушення пішоходів можуть покарати штрафом в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це становить 51 гривню.

Якщо ж пішоходи, які порушують ПДР, знаходяться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, то новий законопроєкт пропонує для них ввести штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень. Зараз за таке порушення накладається штраф у розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –120 гривень.

Якщо ж порушення ПДР стають причиною аварійної обстановки, то штраф становитиме 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин. Зараз за це накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Верховний Суд України виніс рішення, яке передбачає, що пішоходи, які опинилися винуватцями ДТП, зобов’язані відповідати матеріально за свої дії.