Винні у ДТП пішоходи тепер зобов'язані відповідати матеріально за свої дії

Пішоходи, які опинилися винуватцями ДТП, тепер зобов’язані відповідати матеріально за свої дії. Таке рішення виніс днями Верховний Суд України (ВСУ), передає видання Сьогодні.

За словами юриста Вадима Володарського, таке рішення ВСУ є безпрецедентним, адже зазвичай суд вищої інстанції ставав на бік пішохода.

«Багато років існувала судова практика, згідно з якою, якщо пішохід сам постраждав в ДТП, то в позові власника автомобіля до нього відмовляли. Мовляв, пішохід – не господар джерела підвищеної небезпеки (таким за законом вважається будь-який транспорт). І стягувати з нього за «пошкодження джерела підвищеної небезпеки», нібито, не було підстав. Опубліковане рішення – відмова від цієї порочної практики», – роз’яснив Володарський.

Юрист Володимир Столітній доповнив, що пішоходи є таким же повноправним учасниками дорожнього руху, як і водії автотранспорту, велосипедисти і т. ін. І згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), мають не тільки права, але й обов’язки.

«Пункт 4.10 ПДР говорить, що перед виходом на проїжджу частину пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспорту, що наближається. Пункт 4.13 ПДР прямо забороняє пішоходам виходити на дорогу, не переконавшись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити чи вибігати на пішохідний перехід; допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину», – перерахував Столітній.

Юристи кажуть, що Верховним Судом сформульовані правові підстави матеріальної відповідальності пішохода в разі ДТП з його вини.

«Правовими позиціями ВСУ зобов’язані керуватися всі суди. Хоча діє стаття 1187 ЦК, яка встановлює «відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки без вини», тобто буває, що невинний водій платить винному пішоходу. Але ВСУ застосував статтю 1166 ЦК, яка регулює загальні підстави відповідальності за завдану матеріальну шкоду. Головний висновок – у автомобілістів з’являється право і можливість вимагати відшкодування шкоди, заподіяної з вини пішохода. Страхові компанії також отримали можливість стягувати в порядку регресного позову з пішоходів-винуватців ДТП суми, виплачені в якості страхових відшкодувань за полісами КАСКО (страховка – Авт.)», – упевнений Володарський.

У свою чергу Столітній вважає, що пішоходів, винних у ДТП, через суд змусити платити за пошкоджений автомобіль, як і раніше непросто. Для цього потрібна «залізна» доказова база, найкраще, якщо це буде відеозапис з авторегістратора в машині або з встановленої на стовпі або будівлі відеокамери. Допоможуть і експертизи, але вони можуть тривати роками і обійдуться недешево.

«Головна користь від рішення ВСУ – зниження в перспективі кількості ДТП з вини пішоходів. Перш за все рішенням суду скористаються страхові компанії, які сплачують страхові відшкодування за КАСКО. Але чимало водіїв не мають поліса КАСКО, і якщо вони дізнаються зі ЗМІ та «сарафанного радіо», що є реальна можливість відсудити гроші у пішохода на ремонт автомобіля, то почнуть подавати і вигравати позови, особливо якщо шкода велика. Інформація про те, що, потрапивши під колеса, можна ще й заплатити за ремонт автомобіля, який наїхав на вас, пошириться швидко, змусить багатьох необережних пішоходів замислитися і, в результаті, – врятувати своє життя і здоров’я», – упевнений експерт.

Юристи додали, що матеріальні збитки можна стягнути не тільки з живого потерпілого пішохода, а й з загиблого – вірніше, з його спадкоємців, але не більше, ніж в розмірі отриманої спадщини.

За даними патрульної поліції, за 10 місяців 2019 року в Україні з вини пішоходів сталося 579 ДТП з потерпілими (2,7% від усієї кількості ДТП з постраждалими), загинуло 83 людини (3% від усієї кількості загиблих в ДТП), травмовано 533 людини (2% від усієї кількості загиблих в ДТП).