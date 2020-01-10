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Гурт «DREZDEN» у Львові презентує альбом «Едельвейс»

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У Львові відбудеться презентація концертної програми гурту Сергія Міхалка «DREZDEN». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Як повідомляється у Львові, в нічному клубі «Picasso», відбудеться презентація альбому «Едельвейс» гурту «DREZDEN».

«У «Едельвейсі» Сергій Міхалок продовжує традиції дебютного альбому: філософські тексти пісень наповнені грою слів, таємні смисли яких доведеться розгадувати слухачам», – йдеться у повідомленні.

Разом з Сергієм Міхалком в записі альбому «Едельвейс» брали участь Павло Міхалок (клавіші), Алесь-Франтішек Мишкевіч (Бас), Денис Шуров (барабани) і Павло Величко (гітара).

Саме таким складом DREZDEN відправиться і в перший концертний тур.

19 січня 2020 року, в день народження Сергія Міхалка, презентація концертної програми відбудеться у Львові.

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