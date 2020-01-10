Генпрокурору більш як удвічі підняли зарплату

Кабінет міністрів підвищив зарплату генерального прокурора України на 56 648 грн. Так, Руслан Рябошапка тепер отримуватиме 93 648 грн, передає УП.

Кабмін затвердив схему посадових окладів прокурорів Офісу генерального прокурора. Зокрема, оклад генпрокурора встановлений на рівні 93 648 грн (раніше 37 тис.), його першого заступника – 89 326 грн (раніше 34 тис.), заступника – 86 445 грн (раніше 32 тис.).

Начальнику департаменту встановлений оклад 40 341 грн, заступнику начальника департаменту – 39 188 грн, прокурорам – 28 815 грн, керівнику обласної прокуратури – 38 038 грн, першому заступнику керівника обласної прокуратури – 36 306 грн, заступнику керівника обласної прокуратури – 34 578 грн, керівнику окружної прокуратури – 32 273 грн, першому заступнику керівника окружної прокуратури 31 408 грн, заступнику керівника окружної прокуратури – 29 967 грн.

Також уряд надав право керівникам органів прокуратури в межах встановленого фонду оплати праці встановлювати надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої ​​роботи в розмірі до 100% посадового окладу.

Крім того, керівники органів прокуратури можуть здійснювати преміювання прокурорів відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці. Також надавати прокурорам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату прокурора.

Також документом передбачено виплату прокурорам органів прокуратури: надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10%, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%, двох і більше мов – 25% посадового окладу; доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірах відповідно 5 і 10% посадового окладу; надбавку за почесне звання «заслужений» – у розмірі 5% посадового окладу.

Нагадаємо, з 2 січня в Україні запрацював Офіс Генерального прокурора.