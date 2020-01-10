Доба на Донбасі: один український військовий загинув, ще один поранений

На Донбасі минулої доби, 9 січня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять обстрілів по позиціям Об’єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Також зі станкових автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.