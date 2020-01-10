Для реставрації садиб Шевченківського гаю за два дні зібрали понад 100 тисяч

На святі «Різдво в Гаю», яке тривало протягом 7-8 січня, зібрали понад 118 тис. грн на реставрацію садиб музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Усі відвідувачі свята «Різдво в Гаю» потрапили в атмосферу старовинного українського села, коли колядували спільно від хати до хати, ходили вертепами, плели дідухів та павуків із соломи. Під час свята «Різдво в гаю» виступили понад 20 вертепів, гурти автентичного співу «Коралі», «Дзвінга» та «Двійко». У стареньких садибах гостей свята навчали плести дідухи, ляльки-мотанки, кувати метал, пекти хліб, та грати на автентичних музичних інструментах.

Захід відвідало понад 5 тисяч гостей. Половину коштів від продажу квитків буде скеровано на реставрацію пам’яток музею народної архітектури та побуту «Шевченківський гай».

«Кожен відвідувач свята долучився до доброї справи, адже половину коштів від продажу квитків, а саме 118 615 гривень ми перерахуємо Музею народної архітектури та побуту для відновлення об’єктів Гаю», – зазначив організатор свята та директор компанії «Дік Арт» Андрій Сидор.

Фото: організатори