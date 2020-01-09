В обмінниках Львова дорожчають долар та євро

В обмінниках Львова дорожчають долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 9 січня американська валюта відвоювала 16 копійок і встановлена на позначці 23,83 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 10 копійок і встановлений на рівні 26.49 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро ще більше зміцніли. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.90 грн (+40 коп.), а купують по 24.40 грн (+10 коп.). Натомість євро в середньому купують по 26.50 (+25 коп), та продають по 27.10 грн (+5 коп.).

Злотий по 6.13 – 6.29 грн відповідно.