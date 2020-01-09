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У Львові відкриють мобільні пункти для збору і утилізації ялинок

Андрій Котенський

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Із завершенням різдвяно-новорічних свят у Львові будуть розміщені мобільні пункти збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Управління екології закликає мешканців здати використані ялинки на утилізацію. Зокрема, 24−25 січня 2020 року, з 11.00 до 15.00 мобільні пункти збору будуть розміщені за такими адресами:

  • м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а;
  • м. Львів, вул. В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);
  • м. Львів, вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);
  • м. Львів, вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);
  • м. Львів, проспект Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ «Арсен»);
  • м. Львів, вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, використані ялинки щоденно протягом року можна здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП «Зелений Львів»).

Водночас відомо, що районним адміністраціям скеровано лист з проханням влаштувати пункти збору використаних ялинок біля контейнерних майданчиків.

Усі зібрані ялинки будуть використані в якості вторинної сировини.

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