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У лютому Львів отримає 15 нових тролейбусів Електрон

Андрій Котенський

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У лютому цього року місто отримає чергову партію нових тролейбусів Електрон – 15 одиниць. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За словами, заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, впродовж 2015−2016 років ЛКП «Львівелектротранс» придбало 7 нових трамваїв Електрон, а впродовж 2018−2019 року було закуплено 30 вживаних трамваїв із Берліна. Усі вони курсують на маршрутах. Зараз місто закуповує 50 нових тролейбусів Електрон, 20 з яких вже є.

«Сьогодні ми отримали підтвердження від компанії «Електрон», що в лютому нам буде поставлено 15 тролейбусів, а в березні буде доставлено решту – теж 15 одиниць. Нагадаю, що в листопаді-грудні ми отримали 20 тролейбусів, і з наступного тижня ці тролейбуси вийдуть на маршрути, зокрема курсуватимуть на маршруті № 32», — повідомила Ірина Маруняк.

Також вона повідомила, що,у 2017 році на маршрутах курсувало 64 трамваїв, а у 2019 році 75. А з січня цього року їх буде 87 одиниць.

Щодо тролейбусів, то у 2017 році курсувало 55, в 2019 — 56, а вже з січня цього року на наших маршрутах буде курсувати 65 тролейбусів.

Щодо планів на 2020−2023 рік, то передбачається закупівля 10 нових і 40 вживаних трамваїв; закупівля 100 тролейбусів з автономним ходом; реконструкція і ремонт усіх депо; реконструкція контактної мережі та капітальний ремонт трамваїв із влаштуванням низько підлогових вставок.

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