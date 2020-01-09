У Червонограді конфлікт між чоловіками завершився різаниною

У Червонограді поліцейські затримали зловмисника, який завдав ножові поранення чоловіку. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Червоноградський відділ поліції 8 січня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шептицьких чоловіку заподіяно ножові поранення.

Поліцейські попередньо встановили, що між 31-річним мешканцем Червонограда та 32-річним жителем міста Соснівка виник конфлікт, під час якого молодший з чоловіків двічі вдарив ножем старшого в область грудної клітки.

Після скоєного зловмисник намагався втекти з місця події, однак був затриманий поліцейськими.