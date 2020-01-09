Реєстр виданих акцизних марок буде розміщуватися на порталі ДПС

Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів постановою, за якими реєстр виданих марок буде розміщуватися на офіційному веб-порталі ДПС. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДПС у Львівській області.

За даними відомства, постанова №1144 набрала чинності 31 грудня 2019 року. Її опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр».

Уточнено, що реєстр виданих марок буде розміщуватися на офіційному веб-порталі ДПС (tax.gov.ua). У реєстрі зазначатимуться:

всі реквізити марки;

найменування покупців марок;

місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв;

рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.

Як уточнили Львівському порталу у прес-службі ДПС, наразі реєстр виданих акцизних марок на стадії впровадження.