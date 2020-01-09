Правоохоронці розшукують учасника смертельної ДТП. Фото підозрюваного

Правоохоронці розшукують 61-річного львів’янина Сергія Кармазіна за участь у смертельній ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці підозрюють чоловіка у скоєнні ДТП в якій загнули люди.

«Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України, розшукують Кармазіна Сергія Річардовича, 09.05.1959 р.н., раніше зареєстрованого у Львові», – йдеться у повідомленні.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про його місце перебування, терміново повідомити за номерами телефонів: 8 (032) 238-95-51 чи «102».