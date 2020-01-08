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В Україні планують запустити єдиний туристичний портал

Вероніка Рой

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До осені 2020 року в Україні планують запустити єдиний туристичний портал. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає пресслужба уряду.

 

Єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Більше того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

«Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу», – зазначив Олексій Гончарук.

Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проєкт.

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