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Правоохоронці затримали 33-річного червоноградця, який на Святвечір обікрав квартиру

Соломія Головіна

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У Червонограді поліцейські оперативно затримали 33-річного зловмисника, причетного до квартирної крадіжки на Святвечір. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що до Червоноградського відділу поліції 6 січня близько 21:00 год. надійшло повідомлення про те, що під час кількагодинної відсутності господарів було скоєно крадіжку з квартири 52-річної жительки Червонограда.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, інспектори сектору реагування патрульної поліції, працівники карного розшуку та інших служб. Встановлено, що зловмисник проник у помешкання шляхом підбору ключів та викрав майно на загальну суму понад 38 тисяч гривень.

Вжитими слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили, що до скоєння даного злочину причетний 33-річний місцевий житель. Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до шести років. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Фото: Поліція Львівщини

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