На Львівщини рятувальники допомогли 3 травмованим лижникам. Правила безпечного катання на гірськолижних трасах

Вчора, 7 січня, рятувальники допомогли 3 травмованим туристам-лижникам. Відтак у ГУ ДСНС нагадують основні правила безпечного катання на гірськолижних трасах.

Так, зокрема, на лижній трасі гори Високий Верх надано допомогу 17-річному лижнику, мешканцю м. Одеса. Лижник травмував ліву ногу. На лижних трасах гір Тростян та Політех надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам: 57-річній жінці, жительці м. Дніпро, яка отримала травму правої ноги та 13-річному жителю м. Київ, котрй травмував праву ногу.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Надзвичайники закликають не забувати про правила безпечного катання на гірськолижних трасах: