На Львівщини рятувальники допомогли 3 травмованим лижникам. Правила безпечного катання на гірськолижних трасах

Вчора, 7 січня, рятувальники допомогли 3 травмованим туристам-лижникам. Відтак у ГУ ДСНС нагадують основні правила безпечного катання на гірськолижних трасах.
Так, зокрема, на лижній трасі гори Високий Верх надано допомогу 17-річному лижнику, мешканцю м. Одеса. Лижник травмував ліву ногу. На лижних трасах гір Тростян та Політех надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам: 57-річній жінці, жительці м. Дніпро, яка отримала травму правої ноги та 13-річному жителю м. Київ, котрй травмував праву ногу.
Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
Надзвичайники закликають не забувати про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- Поважайте інших. Не створюйте загрози чи небезпеки для інших. Це стосується не лише поведінки, але й справності власного спорядження.
- Контролюйте швидкість та стиль катання. Кожен повинен вміти зупинитись, повернути та проїхати у межах власної видимості. У місцях із великим натовпом або обмеженою видимістю швидкість руху слід знизити, особливо по краях крутого схилу, у нижній частині траси та поблизу розташування підйомників.
- Правильно вибирайте маршруту спуску. Маршрут спуску повинен обиратись відповідно до вмінь та навичок, таким чином, щоб не заважати і не створювати загрози тим, хто спускається попереду. Той, хто рухається за ним у тому ж самому напрямку, повинен дотримуватися необхідної дистанції, щоб залишити йому простір для вільного виконання маневрів. Пам’ятайте, що, як і на дорозі, в зіткненні винен той, хто їде позаду.
- Виконуйте правильно обгін. Обгін має здійснюватись таким чином, щоб залишити достатньо простору лижникам (сноубордистам), яких обганяють, для їхні маневрів (у тому числі, вимушених).
- Намагайтесь уникати зупинок на трасі. Не зупиняйтесь на вузьких ділянках траси та місцях із обмеженою видимістю. У разі падіння на такій ділянці слід якнайшвидше залишити її.
Вероніка Рой