Через смерть 4-річного хлопчика судитимуть педіатра Яворівської лікарні

На Львівщині судитимуть педіатра Яворівської лікарні через смерть 4-річного хлопчика. Малюка госпіталізували із попереднім діагнозом гострий гастрит, після огляду і аналізів лікарка відпустила пацієнта додому, де він і помер від генералізованої вірусної інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався у вересні 2018 року. Встановлено, що до дитячого відділення Яворівської лікарні госпіталізовано 4-річного хлопчика із попереднім діагнозом «гострий гастрит».

«Лікар двічі оглянула хворого, провела аналізи, призначила лікування. Однак незадовго відпустила пацієнта додому, де він і помер уночі 23.09.2018 від генералізованої вірусної інфекції», – інформують у прокуратурі.

Такі дії медика кваліфіковано за ч.2 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

За вчинене жінці загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.