Брендовий одяг та продукти харчування: за різдвяні вихідні митники вилучили товарів на понад 700 тисяч

Упродовж різдвяних вихідних, з 4 по 7 січня 2020 року, працівники Галицької митниці зафіксували понад 50 випадків порушень митних правил та вилучили товарів на понад 700 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

«Найбільше порушень зафіксовано під час ввезення товарів на митну територію України. Серед вилученого переважав одяг, зокрема відомих брендів. Так, в аеропорту «Львів» двоє громадян намагались ввезти одяг, сумки, окуляри відомих брендів LOUIS VUITTON, DOLCE&GABBANA, VALENTINO на понад 350 тисяч гривень. А в автомобільних пунктах пропуску, серед іншого вилучали продукти харчування (близько 500 кг), автозапчастини», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, митники вилучили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 2013 року випуску через те, що громадянин до митного контролю подав неправдиві документи щодо вартості та відправника товару. Митники дізнались точні дані від компетентних органів Республіки Польщі. Тож вилучили авто вартістю 242 тисячі гривень.

Фото: Галицька митниця