28-річному стриянину, який підірвав у під’їзді гранату, загрожує до 7 років тюрми

На Львівщині судитимуть 28-річного стриянина, який підірвав гранату у під’їзді будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався близько 23:30 год. 6 листопада минулого року на вул. Сковороди у Стрию.

Зазначається, що молодик незаконно придбав наступальну осколкову гранату РГД-5, і знав, що вибуховий пристрій є заборонений для вільного обігу, однак зберігав його у власній квартирі.

«Одного дня порушник напідпитку вийшов із вибухівкою на сходову клітку та висмикнувши запобіжну чеку, кинув гранату на сходову клітку між другим та третім поверхами.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна, стіни й сходи. На щастя, ніхто не постраждав», – інформують у прокуратурі.

Такі дії особи кваліфіковано за ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинене йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.