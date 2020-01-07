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У Святвечір на Львівщині затримали двох турків-нелегалів

Ольга Денисяка

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Учора ввечері, 6 грудня, на Львівщині прикордонники відділу «Смільниця» спільно з оперативними співробітниками затримали двох нелегалів, які намагалися незаконно потрапити у Польщу. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

 

«Порушники – громадяни Туреччини віком 40 та 24 роки – мабуть сподівалися, що у Святвечір охоронці рубежу втратять пильність. Коли українці традиційно сідають куштувати кутю та починають колядувати, турки вирішили випробувати долю», – йдеться в повідомлені.

Іноземці не врахували, що на Різдво понад 5 тисяч прикордонників перебувають на службі з охорони рубежу. Нелегалів зупинили за 200 метрів від межі Євросоюзу. Як з’ясувалося, вони прибули в України на законних підставах близько місяця тому.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку. Міру покарання їм визначить суд. Замість омріяного Євросоюзу їх чекає повернення до країни походження.

Фото: ДПСУ

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