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У Львові стартувало традиційне «Різдво в Гаю»

Ольга Денисяка

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З 7 до 8 січня в Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького проходить свято «Різдво в Гаю».  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Усі відвідувачі свята мають змогу потрапити в атмосферу автентичного українського села, коли колядували спільно від хати до хати, ходили вертепами, плели дідухи та павуки.

«Традиційно половина коштів з продажу квитків буде скерована на реставрацію садиб Шевченківського гаю. У 2020 році Музей планує відновити щонайменше 6 садиб», − каже організатор «Різдва в Гаю» Андрій Сидор.

Програма

Різдво в Гаю, 7 – 8 січня 2020 року

12:00 -18:00 щодня*

Колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників ді зати до хати на «Різдво в гаю».

Хата с. Орявчик, 1792 рік
Садиба, де файно колядують та частують пампушками

Хата с. Тухолька
Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок

Хата с. Либохора, 1812 рік
Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства

Олійня с. Головецько
Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи

Виставка в костелі с. Язлівчик
Кузня та козацька слобода
Частуємо кулішем та козацькими смаколиками

Хата з с. Пилипець
Майстер-класи з різбярства

Хата з с. Трійця
Майстеркласи з писанкарства – 08.01.2020р

Хата з с. Либохора 1749 р. (Хатина Миколая – освітлення по контуру, фото зона  Миколай, сани, коник).

Пасіка
Медові смаколики

Хата Синевирська поляна
Майстер-клас з розмальовки пряників.

Галявина біля церкви с. Кривка
Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда

ГОЛОВНА СЦЕНА «РІЗДВА В ГАЮ»

8 СІЧНЯ

  • 13:00-17:00- колядуємо разом з Олегом Пригодою
  • 13:30 – 14:00 – колядує дитячий хор
  • 14:00 – 14:30 – виступ вертепу Дитячої залізниці
  • 14:30 – 15:00 – колядує хор «Theotokos Chamber Choir»
  • 15:00 -15:30 – виступ вертепу «Молодь Львівщини»
  • 15:30 – 15:40 – Молодіжний націоналістичний конгес із Повстанським вертеп
  • 15:40 – 16:00 – Хор храму Вознесіння Господнього Cantores Dei
  • 16:30 – 17:00  – на Головній сцені колядує гурт «Коралі»
  • 12:00- 18:00 – працюватиме Пампухова хата, де можна буде поласувати смачним різдвяним пампушком, а також діятиме різдвяний ярмарок

ВЕРТЕПНА ГАЛЯВИНА (7-8 СІЧНЯ)

  • 14:00- 16:00 – Велика родинна коляда разом із вертепними дійствами.

Нагадаємо, Львівський портал підготував ТОП-подій, які  варто відвідати у період новорічно-різдвяних свят у Львові. Детальніше читайте у матеріалі: «Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята».

Фото: організаторів

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