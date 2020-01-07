Святковий обід у Львові зібрав понад 300 потребуючих

Сьогодні, 7 січня, в день Різдва Христового, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175, уже традиційно відбувся великий Різдвяний обід для потребуючих. Його організувала міжнародна мирянська спільнота святого Егідія та парафія Храму. За святковим столом зібралось понад 300 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Для мене завжди це є нагода бути разом. Тут є волонтери, тут є ви. Це дуже важливо бути разом. Радості всім та Божого благословення», – зазначив Владика Венедикт (Алексійчук).

Традиційно Спільнота святого Егідія відкрила двері всім, хто самотній, сумний, щоб усі були прийняті з теплом і любов’ю. Для них накривають святкові столи безпосередньо у самій Церкві перед вівтарем, де зазвичай відправляють святу Літургію. «Така філософія дійства, адже Ісус народився, як убогий, як біженець, і як людина без дому, тому бідні є у самому серці Церкви і центрі Різдва Христового. Зустріч з ними – це реальна зустріч з новонародженим дитям, який приходить до нас у бідних та потребуючих людях», – зазначають організатори.

Різдвяне свято для потребуючих влаштовують у Львові з 2006 року. Спільнота Святого Егідія накриває традиційні столи, на яких є усі різдвяні страви галичан, також після трапези на гостей чекає коляда та вручення подарунків. Кожен з потребуючих отримає теплі речі на зиму, фрукти та солодощі.

Різдвяні обіди з бідними вже відбулися у понад 80 країнах світу, в кожному місті, де діє спільнота Святого Егідія. В Україні Різдво з бідними завжди відбувається 7 січня, і окрім Львова, також свято влаштовують у Києві та Івано-Франківську. Близько тисячі українців в цей день відчувають близькість та родинне тепло.

Нагадаємо, вчора, у переддень Різдва Христового, у Львові Святвечори для потребуючих організували Український католицький університет, Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».