ОСТАННІ НОВИНИ

Святковий обід у Львові зібрав понад 300 потребуючих

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 7 січня, в день Різдва Христового, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175, уже традиційно відбувся великий Різдвяний обід для потребуючих. Його організувала міжнародна мирянська спільнота святого Егідія та парафія Храму. За святковим столом зібралось понад 300 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Для мене завжди це є нагода бути разом. Тут є волонтери, тут є ви. Це дуже важливо бути разом. Радості всім та Божого благословення», – зазначив Владика Венедикт (Алексійчук).

Традиційно Спільнота святого Егідія відкрила двері всім, хто самотній, сумний, щоб усі були прийняті з теплом і любов’ю. Для них накривають святкові столи безпосередньо у самій Церкві перед вівтарем, де зазвичай відправляють святу Літургію. «Така філософія дійства, адже Ісус народився, як убогий, як біженець, і як людина без дому, тому бідні є у самому серці Церкви і центрі Різдва Христового. Зустріч з ними – це реальна зустріч з новонародженим дитям, який приходить до нас у бідних та потребуючих людях», – зазначають організатори.

Різдвяне свято для потребуючих влаштовують у Львові з 2006 року. Спільнота Святого Егідія накриває традиційні столи, на яких є усі різдвяні страви галичан, також після трапези на гостей чекає коляда та вручення подарунків. Кожен з потребуючих отримає теплі речі на зиму, фрукти та солодощі.

Різдвяні обіди з бідними вже відбулися у понад 80 країнах світу, в кожному місті, де діє спільнота Святого Егідія. В Україні Різдво з бідними завжди відбувається 7 січня, і окрім Львова, також свято влаштовують у Києві та Івано-Франківську. Близько тисячі українців в цей день відчувають близькість та родинне тепло.

Нагадаємо, вчора, у переддень Різдва Христового, у Львові Святвечори для потребуючих організували Український католицький університет, Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...