Під час пожежі в Дрогобичі надзвичайники евакуювали 20 людей

Сьогодні, 7 січня о 03:41 год. у Дрогобичі горів триповерховий будинок по вулиці Трускавецькій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Рятувальники повідомили, що пожежа виникла в квартирі у мансардному приміщенні триповерхового житлового будинку. До місця події негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич а також вогнеборці із Трускавця та Стебника.

«На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, виявилось що через запізніле повідомлення, пожежа швидко поширилась горючими конструкціями даху та набула вже значних масштабів. Через задимлення, що виникло внаслідок пожежі не всі мешканці будинку могли самостійно вийти на вулицю», – йдеться в повідомленні.

Не гаючи часу вогнеборці врятували із задимлених приміщень 1 людину та вивели на свіже повітря ще 19 осіб.

Дрогобич: на пожежі житлового будинку врятовано 1 особу та виведено на свіже повітря 19 осіб Дрогобич: на пожежі житлового будинку врятовано 1 особу та виведено на свіже повітря 19 осіб#рятувальникиЛьвівщини #firefighters07 січня о 03:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Трускавецька. Пожежа виникла в квартирі в мансардному приміщенні трьохповерхового житлового будинку. До місця події негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич а також вогнеборці із Трускавця та Стебника. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, виявилось що через запізніле повідомлення, пожежа швидко поширилась горючими конструкціями даху та набула вже значних масштабів. Через задимлення, що виникло внаслідок пожежі не всі мешканці будинку могли самостійно вийти на вулицю. Не гаючи часу вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з порятунку людей та ліквідації загорання. Оглянувши всі квартири на наявність загрози життю і здоров'ю мешканців будинку, вогнеборці врятували із задимлених приміщень 1 особу, та вивели на свіже повітря 19 осіб. О 05:01 вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:39 повністю ліквідували в складі 4-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та речі домашнього вжитку на площі 100 кв.м., пошкоджено дах на площі 100 кв.м.До ліквідації пожежі залучили 26 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки. Gepostet von Головне управління ДСНС України у Львівській області am Dienstag, 7. Januar 2020

О 05:01 вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:39 повністю ліквідували в складі 4-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та речі домашнього вжитку на площі 100 кв.м., пошкоджено дах на площі 100 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 26 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

Відео: ДСНС