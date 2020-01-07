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На Сихові затримали водія з рекордною дозою алкоголю в крові

Ольга Денисяка

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У неділю, 5 січня, на вулиці Зубрівській, що на Сихові, патрульні затримали водія з 4,41 проміле алкоголю в крові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

 

Як повідомляють патрульні, об 11 годині ранку у населеному пункті Солонка на трасі Київ-Чоп водій, що рухався позаду автомобіля Fiat Doblo помітив, що той дивно маневрує. Небайдужий громадянин вирішив відзняти небезпечні викрутаси на відео. Невідомий водій постійно виїжджав на зустрічну або їхав по середині, при наближені зустрічних автомобілів практично зупинявся. Чоловік зателефонував в поліцію і передав в орієнтування цей транспортний засіб.

Gepostet von Патрульна поліція Львівської області am Montag, 6. Januar 2020

 

«Водія затримали поблизу його дому на вулиці Зубрівській. 43-річний чоловік не те, що стояти нормально не міг, а й очі ледь відкривав. Патрульні перевірили його на стан сп’яніння і були вражені результатом – 4,41 проміле», – йдеться в повідомлені.

На порушника винесли постанову за порушення правил дорожнього руху і склали протокол за керування в нетверезому стані.

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