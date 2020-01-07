На Донбасі поранили двох українських захисників

Вчора, 6 січня, російські збройні формування 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» .

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 6 січня, у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.