Митрополит Епіфаній привітав українців із Різдвом

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців із Різдвом Христовим. Привітання розміщене на сторінці голови ПЦУ у Facebook.

Глава ПЦУ зазначив, що ці свята – не лише нагадування про давні історичні події у Вифлеємі, а й нагода подякувати Господу за всі його благодіяння. Також митрополит Епіфаній закликав помолитися й за тих, хто святкує Різдво в умовах окупації, у полоні чи несправедливому ув’язненні.