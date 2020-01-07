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Митрополит Епіфаній привітав українців із Різдвом

Ольга Денисяка

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців із Різдвом Христовим. Привітання розміщене на сторінці голови ПЦУ у Facebook.

 

Глава ПЦУ зазначив, що ці свята – не лише нагадування про давні історичні події у Вифлеємі, а й нагода подякувати Господу за всі його благодіяння. Також митрополит Епіфаній закликав помолитися й за тих, хто святкує Різдво в умовах окупації, у полоні чи несправедливому ув’язненні.

Різдвяне привітання Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія

Сердечно вітаю всіх з радісним і світлим святом Різдва Христового!Христос Народився! Славімо Його!

Gepostet von Митрополит Епіфаній am Montag, 6. Januar 2020

 

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