Єльченко офіційно очолив посольство України в США

Український дипломат Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу і відтак формально очолив посольство України в Сполучених Штатах, передає Радіо Свобода.

«Надав свої вірчі грамоти від президента України Зеленського Дональду Трампу. Гордий представляти Україну в США, які завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Зміцнення нашої стратегічної співпраці піде на користь обом країнам», – йдеться в заяві Єльенка.

Presented my credentials from ⁦@ZelenskyyUa⁩ to ⁦@realDonaldTrump⁩ today. Honored to represent🇺🇦in🇺🇸which always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020