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Єльченко офіційно очолив посольство України в США

Ольга Денисяка

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Український дипломат Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу і відтак формально очолив посольство України в Сполучених Штатах, передає Радіо Свобода.

 

«Надав свої вірчі грамоти від президента України Зеленського Дональду Трампу. Гордий представляти Україну в США, які завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Зміцнення нашої стратегічної співпраці піде на користь обом країнам», – йдеться в заяві Єльенка.

Зазначимо, що в кінці минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Володимира Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.

До того часу з січня 2016 року Єльченко був постійним представником України в Раді безпеки ООН.​

19 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Чалого з посади посла України у США.

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