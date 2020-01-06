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У Львові встановили Різдвяного Дідуха

Андрій Котенський

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Різдво – особливе свято у Львові. Вже багато років це свято у місті розпочинається з винесення та встановлення Дідуха. Традиційний символ різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За даними відомства, сьогодні, 6 січня, у місті відбулися урочистості із винесення та встановлення Різдвяного Дідуха. Традиційно, Дідух розташований на площі Яворського.

їТак, о 12.00 год біля Ратуші зібралися представники мерії, мешканці та гості міста. Опісля, біля Різдвяної шопки колядували, сформували колону та вирушили із маленькими дідухами до місця встановлення великого Дідуха — на площу Яворського.

Маршрут колони пролягав площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А на площі Яворського відбулося завершення формування великого Дідуха.

Для львів’ян та гостей міста виступали творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце» при Будинку вчителя, хор «Гомін» та ансамбль «Горгани».

Як повідомили у міському управлінні культури, висота Різдвяного Дідуха становить близько 4 метри. Виготовлений Дідух із соломи та прикрашений різнобарвними стрічками майстрами Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Конструкція, на якій стоїть Дідух, використовується вже кілька років поспіль.

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