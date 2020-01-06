У Львові померла ландшафтна дизайнерка Стрийського парку Тетяна Максим’юк. Про це львівському порталу повідомиди у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, померла ландшафтна дизайнерка Стрийського парку, родичка Олекси Новаківського, одна із найдосвідченіших природоохоронців-садоводів Львова Тетяна Максим’юк.

Відому львівську ландшафтну дизайнерку Тетяну Максим’юк поховають на Личакові на полі № 42. Чин похорону відбудеться 8 січня о 13.00 год. Також усі охочі зможуть попрощатись з Тетяною Максим’юк у каплиці на вул. Пекарській.

Висловлюємо співчуття родині та близьким.