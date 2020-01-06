Львів’ян та гостей міста кличуть на «Різдво в Гаю»

У Львові в Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) з 7 по 8 січня вже традиційно проходитиме свято «Різдво в Гаю». Усі відвідувачі заходу зможуть потрапити в атмосферу автентичного українського села, коли колядували спільно від хати до хати, ходили вертепами, плели дідухи та павуки. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

«Традиційно половина коштів, що буде вилучена з продажу квитків, буде скерована на реставрацію садиб Шевченківського Гаю. У 2020 році Музей планує відновити щонайменше 6 садиб», – каже організатор «Різдва в Гаю» Андрій Сидор.

Програма

Різдво в Гаю, 7 – 8 січня 2020 року

12:00 -18:00 щодня*

Колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників ді зати до хати на «Різдво в гаю».

Хата с. Орявчик, 1792 рік

Садиба, де файно колядують та частують пампушками

Хата с. Тухолька

Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок

Хата с. Либохора, 1812 рік

Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства

Олійня с. Головецько

Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи

Виставка в костелі с. Язлівчик

Кузня та козацька слобода

Частуємо кулішем та козацькими смаколиками

Хата з с. Пилипець

Майстер-класи з різбярства

Хата з с. Трійця

Майстеркласи з писанкарства – 08.01.2020р

Хата з с. Либохора 1749 р. (Хатина Миколая – освітлення по контуру, фото зона Миколай, сани, коник).

Пасіка

Медові смаколики

Хата Синевирська поляна

Майстер-клас з розмальовки пряників.

Галявина біля церкви с. Кривка

Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда

ГОЛОВНА СЦЕНА «РІЗДВА В ГАЮ»

7 СІЧНЯ

13:00-17:00- колядуємо разом з Олегом Пригодою

13:15 – 13:30 – виступ наймолодшої учасниці фестивалю Златослави Сенів

13:30 – 14:00 – дитячий хор «Ангелики» Гарнізонного храму Петра і Павла

14:15- 14:30 – виступ вертепу «Мета»

14:30 – 15:00 – колядки від дитячих хорів

15:00 – 15:30 – колядує капела бандуристок «Дзвінга»

16:30 – 17:00 – на Головній сцені колядує гурт «Коралі»

12:00- 18:00 – працюватиме Пампухова хата, де можна буде поласувати смачним різдвяним пампушком, а також діятиме різдвяний ярмарок

8 СІЧНЯ

13:00-17:00- колядуємо разом з Олегом Пригодою

13:30 – 14:00 – колядує дитячий хор

14:00 – 14:30 – виступ вертепу Дитячої залізниці

14:30 – 15:00 – колядує хор «Theotokos Chamber Choir»

15:00 -15:30 – виступ вертепу «Молодь Львівщини»

15:30 – 15:40 – Молодіжний націоналістичний конгес із Повстанським вертеп

15:40 – 16:00 – Хор храму Вознесіння Господнього Cantores Dei

16:30 – 17:00 – на Головній сцені колядує гурт «Коралі»

12:00- 18:00 – працюватиме Пампухова хата, де можна буде поласувати смачним різдвяним пампушком, а також діятиме різдвяний ярмарок

ВЕРТЕПНА ГАЛЯВИНА (7-8 СІЧНЯ)

14:00- 16:00 – Велика родинна коляда разом із вертепними дійствами.

Нагадаємо, Львівський портал підготував ТОП-подій, які варто відвідати у період новорічно-різдвяних свят у Львові. Детальніше читайте у матеріалі: «Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята».

Фото: організаторів