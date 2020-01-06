Для потребуючих львів’ян організували Святвечір

Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала для потребуючих львів’ян Святвечір. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

За даними відомства, у переддень Різдва Христового, «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала Святвечір для людей у потребі, які через різні життєві обставини не мають змоги відчути духовну атмосферу Різдва у родинному колі. Різдвяна вечеря традиційно відбулась у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).

Вечеря розпочалась із молитви та благословення Владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського.

Під час вечері усі разом співали колядок та вітали один одного з Різдвяними святами.

Зазначимо, що уже продовж 16-ти років «Оселя» організовує Святвечір для бездомних людей, неповносправних, малозабезпечених. Допомагають у закупівлі і приготуванні страв благодійники та волонтери, за що організатори щиро вдячні.

Нагадаємо, сьогодні Різдвяні святвечори для потребуючих організовують також Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а), Український католицький університет (вул. Хуторівка, 35а). Завтра ж у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175) відбудеться традиційний Різдвяний обід для потребуючих. Його організовує Спільнота святого Егідія спільно з парафією Храму.