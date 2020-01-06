ОСТАННІ НОВИНИ

Для потребуючих львів’ян організували Святвечір

Андрій Котенський

|

Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала для потребуючих львів’ян Святвечір. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За даними відомства, у переддень Різдва Христового, «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала Святвечір для людей у потребі, які через різні життєві обставини не мають змоги відчути духовну атмосферу Різдва у родинному колі. Різдвяна вечеря традиційно відбулась у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).

Вечеря розпочалась із молитви та благословення Владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського.

Під час вечері усі разом співали колядок та вітали один одного з Різдвяними святами.

Зазначимо, що уже продовж 16-ти років «Оселя» організовує Святвечір для бездомних людей, неповносправних, малозабезпечених. Допомагають у закупівлі і приготуванні страв благодійники та волонтери, за що організатори щиро вдячні.

Нагадаємо, сьогодні Різдвяні святвечори для потребуючих організовують також Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а), Український католицький університет (вул. Хуторівка, 35а). Завтра ж у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175) відбудеться традиційний Різдвяний обід для потребуючих. Його організовує Спільнота святого Егідія спільно з парафією Храму.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...