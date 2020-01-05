Загиблим у ДТП на Золочівщині виявився учасник АТО з Моршина

Сьогодні, 5 січня, близько 00:20 год. в селі Плугів Золочівського району в ДТП загинув 34-річний учасник АТО з Моршина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати, передчасної смерті учасника АТО, мешканця міста Моршина Руслана Ярославовича Куземського», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал сьогодні вночі 34-річний тернополянин, керуючи автомобілем «Мітсубісі Аутлендер», не впорався із керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.