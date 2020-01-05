Вселенського Патріарха Варфоломія запросили у Львів

Вселенському Патріарху Варфоломію передали лист, в якому запрошують відвідати Львів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«З благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, упродовж 4−6 січня 2020 року делегація Православної Церкви України, яку очолює Митрополит Львівський Макарій, перебуває у Константинополі (Стамбулі). Нагодою візиту є перша річниця отримання Томосу про автокефалію», – йдеться в повідомлені.

У перший день перебування в Константинополі відбулася зустріч учасників делегації із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Святість привітав учасників делегації з річницею Томосу та побажав ще більшої єдності Україні.

Святійшому Отцеві передали листи-запрошення до Львова.

«Від імені громади міста запрошую Вас відвідати та особисто благословити місто Львів як один із давніх православних кафедральних центрів, а сьогодні – місто міжрелігійного порозуміння», – зазначено у листі.

Його Святість на запрошення відповів: «Україна близько в моєму серці. Тому я багато знаю про ваше місто. Ви все робите для того, щоб я приїхав. Я приїду, але не знаю коли».