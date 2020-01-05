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У Рівному померла 19-річна курсантка Львівського університету внутрішніх справ

Ольга Денисяка

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Вчора, 4 січня, близько 18:00 год. мертву дівчину знайшла її мама. Трагедія трапилась у квартирі по вулиці Буковинській у Рівному. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

 

Як повідомили правоохоронці, жінка одразу викликала «швидку», однак медики лише констатували смерть доньки. За попередньою інформацією, рівнянка отруїлася чадним газом. Її тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд). Поліцейські встановлюють обставини події.

19-річна рівнянка навчалася у Львівському Державному університеті внутрішніх справ на третьому курсі.

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