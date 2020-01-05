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У Львові троє чоловіків побили і пограбували 80-річного дідуся

Ольга Денисяка

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Вчора, 4 січня, на вулиці Стрийській у Львові троє чоловіків побили 80-річного дідуся і вкрали в нього телефон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

 

Опитуючи людей, правоохоронці почули, що ймовірні зловмисники попрямували в напрямку Приміського вокзалу. Продовжуючи пошуки, патрульні зайшли на ринок і побачили трьох осіб, що саме купували одяг.

«Один з них вже стояв роздягнутий і готувався одягнути інший одяг, інші лише почали переодягатися аби їх не впізнали. Усі описи співпадали. При поверхневій перевірці виявили три мобільні телефони, один з яких належав потерпілому. Затримані зізналися у скоєному і є неодноразово судимі за грабежі. На місце події скерували слідчих. Потерпілий упізнав нападників», –  йдеться в повідомленні.

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