У Львові поліцейські врятували хлопця від самогубства

Вчора, 4 січня, близько 5 години ранку, інспектори 4-го батальйону врятували від спроби самогубства 22-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

«Патрульні помітили на проспекті Червоної Калини чоловіка, який сидів на краю моста. Вони негайно зупинились, підійшли до нього аби з’ясувати чи все гаразд. Невідомий просив не рухати його, адже має намір вкоротити собі віку через сварку з дівчиною, бо без неї він не бачить сенсу в своєму житті», – йдеться в повідомленні.

Знайшовши потрібні слова та налагодивши контакт, інспекторам вдалось відвести чоловіка від краю мосту і завести в безпечне місце. Стан хлопця був дуже пригнічений, він неодноразово повторював, що таки вчинить суїцид. Поліцейські прийняли рішення самостійно відвести молодика у спеціалізований медичний заклад для подальшого обстеження і він погодився.